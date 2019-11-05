Военная полиция, водительские права и Е-ветеран: Зеленский поставил задачи министрам

В Украине должна появиться Военная полиция, а также объединенный реестр ветеранов.
Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховного Совета и правительством страны 5 ноября.
"В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган – Военная полиция", – цитирует главу государства пресс-служба его Офиса.
Кроме того, он указал министру обороны Андрею Загороднюку внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО.
Также Зеленский поручил Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы "Е-ветеран".
А министру внутренних дел Арсену Авакову было поручено усовершенствовать процедуру выдачи водительских прав и упростить процедуру аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.
На выполнение поставленных задач Владимир Зеленский дал времени до конца года.
Напомним, ранее президент также анонсировал большие перемены в таможенной службе Украины и пообещал пресечь потоки контрабанды в и из страны.
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