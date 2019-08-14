Украинских ветеранов внесут в единый реестр

Кабинет министров Украины принял решение создать Едины государственный реестр ветеранов войны. Создание реестра правительство делегировало Министерству по вопросам ветеранов, созданному в 2018 году.
В реестр собираются вносить информацию о:
- ветеранах войны (участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны);
- лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной;
- пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.
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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что более 100 тысяч ветеранов АТО не получили трудовой стаж. В органах власти объяснили ситуацию, с которой столкнулись участники войны на Донбассе:
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