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Украинских ветеранов внесут в единый реестр

Сегодня, 15:28

Кабинет министров принял решение о создании нового госреестра

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины принял решение создать Едины государственный реестр ветеранов войны. Создание реестра правительство делегировало Министерству по вопросам ветеранов, созданному в 2018 году.

В реестр собираются вносить информацию о:

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  • ветеранах войны (участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны);
  • лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной;
  • пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.

Читайте также: В Одесской области создают центр реабилитации для ветеранов войны на Донбассе

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что более 100 тысяч ветеранов АТО не получили трудовой стаж. В органах власти объяснили ситуацию, с которой столкнулись участники войны на Донбассе:

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Источник: Интерфакс-Украина

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