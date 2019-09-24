Военная помощь США для Украины: министр обороны Загороднюк рассказал, что происходит

Андрей Загороднюк / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Министерстве обороны Украины не увидели попыток правительства США заблокировать предоставление военной помощи Киеву. Об этом в интервью BBC-Украина сказал глава ведомства Андрей Загороднюк.

"Это более широкий вопрос, чем к Министерству обороны, но с нашей стороны мы не видели в правительстве США никаких попыток заблокировать. Наоборот – мы общались и с Госдепом, и с Конгрессом, и с Департаментом обороны, и везде мы видели желание дальше поддерживать Украину", - сказал он.

Министр уточнил, что помощь "традиционно состоит из трех компонентов – расходы на тренировки, на оборудование, то есть вооружение, военная техника и так далее, и консультативная помощь".

Андрей Загороднюк надеется, что Украина сможет получить ракетные комплексы Javelin, "но они будут идти не по этой помощи".

Реклама

"Она (военная помощь США, – Ред.) постоянно поступает. Единственное, что была задержка, но работа постоянно велась. И на следующий год мы планируем ее увеличение, частично это уже было подтверждено Конгрессом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

В тренде Первый визит Зеленского в США: в планах выступление в ООН и встреча с Трампом

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама