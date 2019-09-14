Военная помощь США Украине: дипломат указал на опасное заблуждение Киева

Сегодня в Конгрессе США и Пентагоне понимают важность оказания Украине военной помощи

ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Сегодня в Соединенных Штатах Америки сложилась благоприятная ситуация относительно вопроса предоставления Украине военной помощи. Об этом в интервью "Голосу Америки" сказал посол Украины в США Валерий Чалый, который завершает свою каденцию 15 сентября.

"Мы находимся в неплохой ситуации (относительно вопроса помощи Украине, – Ред.): имеем поддержку в Конгрессе, в Пентагоне и разведывательном сообществе США ест понимание угрозы России", – сказал дипломат.

Однако, по мнению Чалого, в Киеве сегодня неверно трактуют такую поддержку Вашингтона.

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"Но есть ошибка в Киеве – я слышал такие фразы, что все (предоставление военной помощи – Ред.) идет автоматически, поскольку Украина воюет и ясно, что США должны помогать. Но это происходит не автоматически. Это большая работа, которая требует постоянного внимания", - сказал Чалый.

Ранее сообщалось, что США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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