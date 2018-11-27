Военное положение: почему именно сейчас и причем тут президентские выборы

Пока под куполом проходили политические разборки и торги, наши дипломаты в Нью-Йорке заявили, что Россия не забыла о сухопутном коридоре в Крым

Впервые в истории нашей независимости и фактически на пятый год войны с Россией Верховная Рада ввела военное положение с 14:00 26 ноября. Но не на всей территории Украины, а лишь в десяти областях: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой, а также в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий президентский законопроект №9338 нардепы 276 голосами "за" приняли на вчерашнем внеочередном вечернем заседании. Своим голосованием парламент поддержал решение, которое президент и СНБО приняли на заседании накануне ночью в ответ на действия России в Азовском море, но с оговорками.

Во-первых, военное положение вводится не на 60 дней, как изначально предлагал Порошенко, а на 30. Во-вторых, депутатский корпус настоял, чтобы военное положение никоим образом не повлияло на проведение президентских выборов. Поэтому отдельно Рада приняла постановление о проведении выборов 31 марта. Ограничение конституционных прав и свобод граждан – неприкосновенности жилья, тайны телефонных разговоров и права на мирные собрания и митинги – наступит лишь после прямой военной агрессии РФ. Немедленной мобилизации также не будет. Но резервисты должны быть наготове – теперь президент сможет проводить мобилизацию без решения парламента.

Вопросы без ответов

Введение военного положения, а точнее его отсутствие, как и необходимость разорвать дипломатические отношения с Россией на пятый год войны, было одним из главных упреков власти со стороны оппозиции, которая не так давно еще была в рядах парламентской коалиции проевропейских сил. Поэтому, казалось, что вопрос введения военного положения уж точно сплотит зал и не вызовет долгих дискуссий.

В воскресенье 25 ноября в Азовском море произошла открытая военная агрессия Российской Федерации против ВМС Украины. Все началось в 7 утра, когда два наших бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", и рейдовый буксир "Яни Капу" начали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Причем, как выяснилось позже, такой плановый переход за последние месяцы был не первым, и до сих пор российская сторона без проблем давала "разрешение" (хотя и это противоречит Договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива) на проход наших судов.

Но на сей раз наши катера "встретили" четыре пограничных корабля ФСБ РФ, а днем в небе появились два ударных вертолета и несколько российских боевых самолетов. Напряженная ситуация сохранялась до глубокого вечера и наши катера уже возвращались назад, как российские пограничные корабли ФСБ открыли огонь на поражение и пошли на таран украинского рейдового буксира. В итоге, 23 украинских моряка попали в плен, шесть из них ранены, трое – в тяжелом состоянии. По сути, по словам наших военных и дипломатов, на этот раз это были не "зеленые человечки", как в 2014-м в Крыму, не российские "потеряшки" с профессиональной техникой из военторга, а прямая военная агрессия против Украины со стороны ФСБ под флагом России.

По словам многих политиков и дипломатов, с которыми в понедельник в Раде общался сайт "Сегодня", это и послужило главным стимулом для введения военного положения. Хотя, как минимум первый вопрос, который до сих пор остается без ответа: почему лишь на пятый год войны с Россией? Ведь все помнят, как два года подряд Петр Порошенко ездил на Мюнхенскую конференцию безопасности то с паспортами российских "потеряшек" на Донбассе, то с частью обстрелянного пророссийскими боевиками автобуса под Волновахой. Так что если дело в доказательной базе, то с этим проблем нет, а аннексию Крыма Россией международное сообщество официально признало.

ФСБ РФ открыли огонь на поражение и пошли на таран нашего буксира в 20:00 воскресенья, поэтому решение о введении военного положения СНБО, после заседания военного кабинета, принимал явно в спешке. Это ответ на вопрос тем депутатам, кто вчера в кулуарах Верховной Рады убеждал журналистов, что военная агрессия ФСБ РФ была спланированной провокацией наших ВМС, чтобы ввести в Украине военное положение и не проводить президентские выборы. Ведь, по закону, правовой режим военного положения ограничивает конституционную норму о проведении выборов, а президентская кампания у нас стартует 31 декабря.

Но, судя по курсу валют в обменниках в понедельник, введение военного положения по всей стране могло бы просто "положить" экономику Украины. И здесь возникает второй вопрос без ответа: зачем это нужно даже представителям действующей власти, да еще и в условиях рекордных выплат по внешним долгам?

Ругались матом, но компромисс таки нашли

На внеочередное заседание по введению военного положения (по закону президент подает в Раду соответствующий законопроект на основе своего указа по решению СНБО) нардепы собрались лишь к 16:00. Хотя, судя по тексту первоначального президентского указа, которым военное положение предлагалось ввести с 14:00 26 ноября на 60 дней, на заседание депутатов под куполом ожидали как минимум в первой половине дня. Поэтому всем было понятно, что соответствующий законопроект на основе президентского указа, как и сам указ, нужно перевносить.

Но главная дискуссия в Верховной Раде, как ни странно, развернулась именно вокруг президентских выборов. Абсолютно все народные депутаты, кроме БПП и НФ (правда, и здесь нашлись такие), обвиняли Порошенко в намеренном введении военного положения, чтобы не проводить президентские выборы.

Не успело внеочередное заседание открыться, как "радикалы" заблокировали президиум, потребовав консультаций в кабинете у Андрея Парубия, где всех несогласных уже ждал президент. Пока лидеры парламентских фракций целых пять часов вели переговоры и искали компромисс, к лагерю "радикалов", "Самопомочи" и "Батькивщины" примкнули и "фронтовики". Нардеп от НФ Леонид Емец, выйдя в кулуары к журналистам, рассказывал, что его фракция проголосует, если военное положение введут на 30 дней, а в законопроекте четко пропишут, что очередные выборы президента пройдут, как и положено по закону, 31 марта.

Ближе к семи часам вечера по кулуарам прокатились слухи, что все спорные моменты согласовали, кроме одного: будет ли военное положение распространяться на всю территорию Украины, или на отдельные области? И, судя по голосованию некоторых фракций, которые нажали кнопки "за" в последний момент, когда на табло уже было под 300 голосов, они до последнего не были уверены, какая норма будет записана в президентском законопроекте.

"Проектом Закона, которым утверждается Указ, предполагается введение военного положения только в областях, расположенных вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украино-молдавской границы и вдоль побережья Азовского и Черного морей", – заявил Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады.

Введение военного положения депутатский корпус поддержал 276 голосами "за". Обошлось не без матов, за что Петр Порошенко сделал замечание одному из депутатов, и нецензурной лексики в адрес первого вице-спикера Ирины Геращенко, за что нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко потом извинялся.

Причем "радикалы", "Батькивщина" и "Самопомич", которые еще пять минут назад были не согласны с львиной долей положений президентского указа, в кулуарах и позже на эфирах рассказывали, что это именно они добились внесения главных изменений в документ. С этим тяжело не согласиться. Такие главные поправки, как сокращение срока действия военного положения с 60 до 30 дней, начало ограничения конституционных прав и свобод граждан (30-34, 38, 39, 41-44, 53 статьи Конституции Украины) только после фактического военного вторжения РФ и принятие отдельного постановления о проведении выборов – это результат тяжелого политического компромисса. Но правда и в том, что на этом настаивал и НФ. И если бы его 81 карточка не проголосовала "за", голоса "радикалов", "Батькивщины" и "Самопомочи" здесь бы мало что решили.

Пока под куполом проходили политические разборки и торги, наши дипломаты в Нью-Йорке заявили, что Россия не забыла о сухопутном коридоре в Крым. "Дальнейшая эскалация со стороны России не может быть исключена. В соответствии с имеющимися оперативными данными, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска", – заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

Прокомментировал ситуацию и Трамп, сказав, что США и Европа вместе работают над решением этой проблемы. Мир должен жестко ответить на прямое военное нападение ФСБ на украинские ВМС. Дальше выражать обеспокоенность, как это иногда любит делать Брюссель и отдельные европейские страны, уже не получится, потому что агрессия произошла под флагом Российской Федерации.