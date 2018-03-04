В России отреагировали на слова Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в твиттере прокомментировал призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать террористические организации "ЛДНР".

"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они – часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", — написал Пушков.

Ранее спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" "должны быть уничтожены".

По его словам, непризнанным "республикам" нет места в конституционном устройстве Украины.

"Так называемые "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы. Не существует места для них в украинском конституционном устройстве", – сказал Волкер.

Ранее британский политолог, специалист по Украине Эндрю Вилсон говорил, что как только Россия выведет войска с Донбасса, "ДНР" и "ЛНР" развалятся. По его словам, Путин точно не хочет исчезновения псевдореспублик – это будет колоссальное поражение.

Напомним, летом прошлого года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак прогнозировал, что в 2018 году Россия собирается бросить "ДНР" и "ЛНР".