Волкер обвинил Россию в отказе добиваться мира на Донбассе
Россия, по мнению спецпредставителя США, не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу
Российская Федерация отказывается предпринимать действия по урегулированию конфликта на Донбассе во время президентской компании в Украине. Об этом сообщил спецпредставитель США по украинскому вопросу Курт Волкер.
"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал Волкер на полях Мюнхенской конференции.
Спецпредставитель Госдепа отметил, что Минские соглашения чрезвычайно важны.
"Нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия – для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса, восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их", – отметил Волкер.
Также от добавил, что Минские соглашения не работают должным образом, "поскольку Россия отказывалась их имплементировать.
Ранее мы писали о том, что Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот. Кроме того, не так давно Волкер заявил, что военной агрессией Россия пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль.
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