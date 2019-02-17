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Волкер обвинил Россию в отказе добиваться мира на Донбассе

Сегодня, 14:45

Россия, по мнению спецпредставителя США, не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.
Волкер обвинил Россию в отказе добиваться мира на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2df/72e/5c62df72e89b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2df/72e/5c62df72e89b7.jpg Политика Россия, по мнению спецпредставителя США, не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу

Российская Федерация отказывается предпринимать действия по урегулированию конфликта на Донбассе во время президентской компании в Украине. Об этом сообщил спецпредставитель США по украинскому вопросу Курт Волкер.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал Волкер на полях Мюнхенской конференции.

Спецпредставитель Госдепа отметил, что Минские соглашения чрезвычайно важны.

"Нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия – для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса, восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их", – отметил Волкер.

Также от добавил, что Минские соглашения не работают должным образом, "поскольку Россия отказывалась их имплементировать.

Ранее мы писали о том, что Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот. Кроме того, не так давно Волкер заявил, что военной агрессией Россия пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль.

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Тег Россия, минские договоренности, Волкер

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Интерфакс

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