Волкер объяснил, почему Россия пытается атаковать Порошенко

Москве нужен другой лидер Украины, с которым она могла бы договариваться

Фото: president.gov.ua

Волкер объяснил, почему Россия пытается атаковать Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/280/77a/5c628077a1c69.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/280/77a/5c628077a1c69.jpeg 2019-02-17T10:03:00+02:00 Политика Москве нужен другой лидер Украины, с которым она могла бы договариваться

Спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Россия стремится отстранить нынешнего президента Украины Петра Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.

"То, что они пытаются сделать, это атаковать Порошенко и ослабить Порошенко", – заявил американский дипломат на конференции по безопасности в Мюнхене, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.

"Они очень хотят, чтобы он (Порошенко. – Ред.) был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, будет "на руку" России, поскольку они не получают этого от Порошенко", – сказал он.

Напомним, ранее Волкер назвал цель России в войне против Украины . Американский дипломат напомнил, что из-за агрессии Кремля в нашей стране погибло больше людей, чем во время Балканской войны.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер объяснил, почему Россия пытается атаковать Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.