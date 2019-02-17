Волкер объяснил, почему Россия пытается атаковать Порошенко
Москве нужен другой лидер Украины, с которым она могла бы договариваться
Спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Россия стремится отстранить нынешнего президента Украины Петра Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.
"То, что они пытаются сделать, это атаковать Порошенко и ослабить Порошенко", – заявил американский дипломат на конференции по безопасности в Мюнхене, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.
"Они очень хотят, чтобы он (Порошенко. – Ред.) был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, будет "на руку" России, поскольку они не получают этого от Порошенко", – сказал он.
Напомним, ранее Волкер назвал цель России в войне против Украины . Американский дипломат напомнил, что из-за агрессии Кремля в нашей стране погибло больше людей, чем во время Балканской войны.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу .
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