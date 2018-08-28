Волкер снова приедет в Украину

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер через две недели прибудет в нашу страну. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки" в своем сюжете.

Как стало известно, американский дипломат прибудет в Украину 13-16 сентября. Пока неизвестно, с кем у него будут встречи, и какой будет план визита.

Про що Курт Волкер намагається домовитися із Сурковим і що робитиме Вашингтон, якщо Росія почне наступ в Азовському морі? Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером pic.twitter.com/x39gxWMqSm — Голоc Амepики (@chastime) 27 августа 2018 г.

Напомним, последний визит американца в Украину был в середине мая – 15 числа. Тогда Волкер побывал на Донбассе, где встретился с командующим Объединенными силами. Генерал Сергей Наев обсуждал с представителем США ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также ознакомил американского гостя вблизи линии разграничения с военной и гуманитарной составляющими операции. Также обменялись мнениями относительно путей мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, Волкер в Верховной Раде провел встречу с представителями политических сил. Украинские политики попросили у американского дипломата еще больше летального оружия для Украины и получили ответ.

16 мая американский дипломат встретился с президентом Петром Порошенко. Они обсудили перспективу введения миротворцев ООН на оккупированной части Донбасса и необходимость освобождения заложников.