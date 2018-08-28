Волкер снова приедет в Украину

Сегодня, 16:09

Американский дипломат плотно занимается вопросами урегулирования конфликта на Донбассе

Курт Волкер. Фото: фото GETTY
Курт Волкер. Фото: фото GETTY

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер через две недели прибудет в нашу страну. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки" в своем сюжете.

Как стало известно, американский дипломат прибудет в Украину 13-16 сентября. Пока неизвестно, с кем у него будут встречи, и какой будет план визита.

Напомним, последний визит американца в Украину был в середине мая – 15 числа. Тогда Волкер побывал на Донбассе, где встретился с командующим Объединенными силами. Генерал Сергей Наев обсуждал с представителем США ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также ознакомил американского гостя вблизи линии разграничения с военной и гуманитарной составляющими операции. Также обменялись мнениями относительно путей мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, Волкер в Верховной Раде провел встречу с представителями политических сил. Украинские политики попросили у американского дипломата еще больше летального оружия для Украины и получили ответ.

16 мая американский дипломат встретился с президентом Петром Порошенко. Они обсудили перспективу введения миротворцев ООН на оккупированной части Донбасса и необходимость освобождения заложников.
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Источник:

"Сегодня"

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