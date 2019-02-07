Волкер: США работают над устойчивостью Украины российской агрессии
Америка и Украина продолжают тесное сотрудничество в противодействии агрессии России
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжает работу для оказания помощи Киеву в противодействии российской агрессии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Мы работаем вместе, чтобы усилить устойчивость Украины и предотвратить дальнейшую агрессию России. Пришло время для мира в Украине", – написал американский дипломат.
Напомним, в конце января Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине. Кроме того, сенаторы обратились к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море.
Как сообщалось, в США министр иностранных дел Павел Климкин встретился с советником президента США Джоном Болтоном. Глава украинского внешнеполитического ведомства обсудил с человеком Трампа сотрудничество между странами и вмешательство России в президентские выборы в Украине.
В свою очередь Курт Волкер сделал неожиданное заявление по украинским выборам. Американский дипломат посоветовал Украине допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Такую позицию он мотивировал тем, что, если наблюдателей из РФ не будет, то выборы можно поставить под сомнение.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Волкер: США работают над устойчивостью Украины российской агрессии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волкер назвал главное условие для встречи с Сурковым
Американская сторона призывает Москву освободить украинских моряков
Замены Минских соглашений не будет: в США прокомментировали план ОБСЕ по Донбассу
Предложение Сайдика можно рассматривать как платформу для имплементации «Минска», отметил американский дипломат