Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости политики

Франция и Германия обратились к России по Крыму

Сегодня, 11:26

Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях

Фото: ОБСЕ
Фото: ОБСЕ.
Франция и Германия обратились к России по Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/657/5d0/5c76575d04447.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/657/5d0/5c76575d04447.jpg Политика Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях

Франция и Германия призывают Россию прекратить оккупацию Крыма, освободить политзаключенных, прекратить задержания крымчан на полуострове и начать уважать свои обязательства по Будапештскому меморандуму об уважении территориальной целостности Украины. Соответствующее совместное заявление двух стран, посвященное пятилетию оккупации Крыма, зачитала постоянный представитель Франции при ОБСЕ Вероник Роже-Лакан на специальном заседании в Вене.

Об этом сообщает Укринформ.

В ОБСЕ напомнили, что Россия давала гарантии Украине уважать ее суверенитет и территориальную целостность после подписания Будапештского меморандума, однако продолжает уже пятый год оккупировать часть украинской территории. От оккупации страдает и местное население полуострова.

"Кроме ухудшения ситуации в плане безопасности, незаконная аннексия Крыма привела к серьезному ухудшению прав человека и основных свобод людей, проживающих на этой территории. Немотивированные задержания, похищения, исчезновения и дискриминация – мы призываем Россию положить конец этой политике, направленной на запугивание тех, кто осмеливается осуждать незаконную аннексию Крыма", – заявила Роже-Лакан.

Кроме того, французский дипломат указала на создание напряженности Россией в районе Керченского пролива, Азовского и Черного морей.

"Россия должна уважать свои обещания и обязательства в отношении территориальной целостности и единства Украины в рамках международно признанных границ, а также, безусловно, и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли", – сказала она.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на V Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" поставил Россию в один ряд с диктаторами, убийцами и ворами. По его словам Россия совершила международное преступление и превратила процветающий полуостров в военную базу.

Напомним, президент Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

На днях в Украине отмечали День крымского сопротивления российской оккупации. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Германия, Франция, обсе, Крым, аннексия

Вы сейчас просматриваете новость " Франция и Германия обратились к России по Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госдеп США создал сайт о противодействии российской агрессии в Украине

23 февраля, 20:11

На сайте собраны основные факты об оккупации Крыма и вторжении на Донбасс

5 лет c начала нападения на Крым

21 февраля, 08:36

Пять лет агрессии России против Украины: в США сделали заявление

20 февраля, 15:29

Американские дипломаты напомнили о декларации американского Госдепа и заявлениях Помпео по Крыму

Захарова разболтала планы Кремля: в МИД РФ намекнули на оккупацию Львова и Киева

30 ноября 2018, 12:36

В российском МИД хотят, чтобы в Украине прекратились атаки на дипломатические представительства РФ

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Слава Украине : в Литве российских журналистов выгнали с выставки

Водитель, избивший школьника, оказался чемпионом мира по боксу

Почему Супрун запретили выполнять функции главы Минздрава
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото