Франция и Германия обратились к России по Крыму

Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях

Фото: ОБСЕ.

Франция и Германия обратились к России по Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/657/5d0/5c76575d04447.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/657/5d0/5c76575d04447.jpg 2019-02-27T11:26:40+02:00 Политика Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях

Франция и Германия призывают Россию прекратить оккупацию Крыма, освободить политзаключенных, прекратить задержания крымчан на полуострове и начать уважать свои обязательства по Будапештскому меморандуму об уважении территориальной целостности Украины. Соответствующее совместное заявление двух стран, посвященное пятилетию оккупации Крыма, зачитала постоянный представитель Франции при ОБСЕ Вероник Роже-Лакан на специальном заседании в Вене.

Об этом сообщает Укринформ.

В ОБСЕ напомнили, что Россия давала гарантии Украине уважать ее суверенитет и территориальную целостность после подписания Будапештского меморандума, однако продолжает уже пятый год оккупировать часть украинской территории. От оккупации страдает и местное население полуострова.

"Кроме ухудшения ситуации в плане безопасности, незаконная аннексия Крыма привела к серьезному ухудшению прав человека и основных свобод людей, проживающих на этой территории. Немотивированные задержания, похищения, исчезновения и дискриминация – мы призываем Россию положить конец этой политике, направленной на запугивание тех, кто осмеливается осуждать незаконную аннексию Крыма", – заявила Роже-Лакан.

Кроме того, французский дипломат указала на создание напряженности Россией в районе Керченского пролива, Азовского и Черного морей.

"Россия должна уважать свои обещания и обязательства в отношении территориальной целостности и единства Украины в рамках международно признанных границ, а также, безусловно, и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли", – сказала она.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на V Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" поставил Россию в один ряд с диктаторами, убийцами и ворами. По его словам Россия совершила международное преступление и превратила процветающий полуостров в военную базу.

Напомним, президент Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

На днях в Украине отмечали День крымского сопротивления российской оккупации. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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