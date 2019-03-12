Вооруженные силы Украины получили IT-оборудование от правительства США
Презентация состоялась в Генштабе ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины состоялась презентация оборудования в рамках программы правительства США по внедрению решений на основе информационных технологий для ВСУ.
Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.
В церемонии приняли участие посол США в Украине Мари Йованович, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, руководство Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, а также представители вооруженных сил США.
"Оборудование, которое сегодня установлено, должно стать сердцевиной и стержнем системы управления, которая внедряется в Вооруженных Силах Украины", - отметил Муженко.
Предполагается оборудование Центра оперативного реагирования на инциденты кибербезопасности, Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба и Главного командного центра ВСУ. Также в программу входит создание ядер логистической и медицинской информационных систем, информатизация Сил специальных операций ВСУ, модернизация IT-инфраструктуры для обеспечения функционирования вышеупомянутых систем и обучение персонала.
"Эта помощь будет способствовать Вооруженным Силам Украины в приобретении совместимости с НАТО, а также даст возможность украинским подразделениям лучше подготовиться к имеющимся вызовам на востоке Украины", - отметила посол Йованович.
Напомним, за время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники. Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но и заграница помогла.
Отметим, что с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".
В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".
В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.
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