Вооруженные силы Украины получили IT-оборудование от правительства США

Презентация состоялась в Генштабе ВСУ

Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы Украины получили IT-оборудование от правительства США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/820/346/5c88203467d21.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/820/346/5c88203467d21.jpg 2019-03-12T23:11:34+02:00 Политика Презентация состоялась в Генштабе ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины состоялась презентация оборудования в рамках программы правительства США по внедрению решений на основе информационных технологий для ВСУ.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

В церемонии приняли участие посол США в Украине Мари Йованович, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, руководство Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, а также представители вооруженных сил США.

"Оборудование, которое сегодня установлено, должно стать сердцевиной и стержнем системы управления, которая внедряется в Вооруженных Силах Украины", - отметил Муженко.

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Предполагается оборудование Центра оперативного реагирования на инциденты кибербезопасности, Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба и Главного командного центра ВСУ. Также в программу входит создание ядер логистической и медицинской информационных систем, информатизация Сил специальных операций ВСУ, модернизация IT-инфраструктуры для обеспечения функционирования вышеупомянутых систем и обучение персонала.

"Эта помощь будет способствовать Вооруженным Силам Украины в приобретении совместимости с НАТО, а также даст возможность украинским подразделениям лучше подготовиться к имеющимся вызовам на востоке Украины", - отметила посол Йованович.

Напомним, за время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники. Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но и заграница помогла.

Отметим, что с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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