Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Вооруженные силы Украины получили IT-оборудование от правительства США

Сегодня, 23:11

Презентация состоялась в Генштабе ВСУ

Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ
Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ.
Вооруженные силы Украины получили IT-оборудование от правительства США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/820/346/5c88203467d21.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/820/346/5c88203467d21.jpg Политика Презентация состоялась в Генштабе ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины состоялась презентация оборудования в рамках программы правительства США по внедрению решений на основе информационных технологий для ВСУ.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

В церемонии приняли участие посол США в Украине Мари Йованович, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, руководство Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, а также представители вооруженных сил США.

"Оборудование, которое сегодня установлено, должно стать сердцевиной и стержнем системы управления, которая внедряется в Вооруженных Силах Украины", - отметил Муженко.

Читайте также

Предполагается оборудование Центра оперативного реагирования на инциденты кибербезопасности, Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба и Главного командного центра ВСУ. Также в программу входит создание ядер логистической и медицинской информационных систем, информатизация Сил специальных операций ВСУ, модернизация IT-инфраструктуры для обеспечения функционирования вышеупомянутых систем и обучение персонала.

"Эта помощь будет способствовать Вооруженным Силам Украины в приобретении совместимости с НАТО, а также даст возможность украинским подразделениям лучше подготовиться к имеющимся вызовам на востоке Украины", - отметила посол Йованович.

Напомним, за время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники. Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но и заграница помогла.

Отметим, что с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, оружие, правительство, ВСУ, вооружение, муженко, Javelin, йованович, Джавелин

Вы сейчас просматриваете новость " Вооруженные силы Украины получили IT-оборудование от правительства США". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США выделят на военную помощь Украине более 200 млн долларов — Пентагон

Сегодня, 19:47

Средства выделят в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября

За время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники

Вчера, 17:46

Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но и заграница помогла

С 2014 года в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц "избыточного" вооружения

Вчера, 17:22

В армии за четыре года было сформировано около 16 боевых бригад, отметил генерал Шевцов

ВСУ на Донбассе укомплектованы почти на 100% – генерал

Вчера, 17:05

В 2014 году половина техники не была готова к применению – она буквально разваливалась

Моя задача как Верховного Главнокомандующего защитить армию – президент

7 марта, 20:51

Глава государства убежден, что уменьшение доверия народа к военнослужащим выгодно России

Порошенко призвал частично рассекретить закупки вооружений для армии

6 марта, 17:05

Глава государства хочет сделать открытой процедуру закупок по гособоронзаказу

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению