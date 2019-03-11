За время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники
Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но заграница помогла
За время войны на Донбассе США и другие иностранные партнеры передали Украине 400 единиц вооружения и военной техники, а также более 9500 других устройств военного назначения. Об этом рассказал на брифинге начальник по вооружению ВСУ генерал-майор Николай Шевцов.
По его словам, в период с 2014 по 2018 годы украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением.
"В рамках предоставления материально-технической помощи от США и других партнеров в воинские части было поставлено более 400 единиц основных образцов вооружения и военной техники и более 9500 других устройств и техники", – заявил Шевцов.
Отметим, что с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".
В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".
В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.
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