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Вопрос по Крыму закрыт: в России ответили на заявление США по Украине

Сегодня, 16:27

Американцы поставили четкое условие по санкциям, но в Москве нервно отреагировали

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Фото: Facebook
Вопрос по Крыму закрыт: в России ответили на заявление США по Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/427/c19/5c6427c19babf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/427/c19/5c6427c19babf.jpg Политика Американцы поставили четкое условие по санкциям, но в Москве нервно отреагировали

Россия исключает возможность возвращения оккупированного Крыма Украине в обмен на снятие санкций. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возврате полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может. Крым – это не предмет торга, его никто ни у кого не отбирал", – сказал он, комментируя выступление американского постпреда в ООН.

Слуцикй считает предвзятыми и не объективными обвинения Запада в адрес России, в том числе и за инцидент с нападениям россиян на украинские корабли в Керченском проливе. Российский политик уверяет, что это была провокация с украинской стороны.

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"Если ЕС все-таки пойдет на очередное расширение санкций, это вновь покажет несамостоятельность европейской политики на российском направлении. Новые рестрикции продавливают исключительно США, которые, очевидно, и являются основным бенефициаром "украинской провокации" в Керченском проливе", – добавил глава комитета Госдумы РФ.

Как сообщалось, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

Стоит отметить, что Россия на Совбезе ООН пыталась обвинить Украину в ситуации на Донбассе, хотя в поддержку Киева выступили, среди прочего, Франция с Германией. В свою очередь в Украине прокомментировали выступление России в СБ ООН. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что мировое сообщество уже отлично понимает вину России в агрессии против Украины и не воспринимает всерьез оправдания Москвы.

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Тег Россия, США, Крым, санкции, слуцкий

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Источник:

ТАСС

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