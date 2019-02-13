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"Сплошная истерика": у Порошенко прокомментировали выступление России в СБ ООН

Сегодня, 15:14

Москва созвала заседание Совбеза, но оно оказалось сокрушительным для россиян – мир встал на сторону Украины

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото: Facebook
"Сплошная истерика": у Порошенко прокомментировали выступление России в СБ ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/417/cfb/5c6417cfbaf54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/417/cfb/5c6417cfbaf54.jpg Политика Москва созвала заседание Совбеза, но оно оказалось сокрушительным для россиян – мир встал на сторону Украины

На заседании Совета безопасности ООН мировое сообщество подтвердило, что отлично понимает вину России в агрессии против Украины, и выступление постпреда РФ при ООН Василия Небензи не помогло россиянам. Об этом написала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Выступление представителя РФ в Совбезе ООН – ожидаемая сплошная истерика: "Порошенко напал на Донбасс, Украина не пускает российских наблюдателей на выборы, жители Донбасса никогда не проголосуют за Порошенко". РФ собрала эти слушания, чтобы еще раз повторить свои "гибридные мантры" о "гражданской войне" и прямом диалоге с "республиками" (т.н. "Л/ДНР")", – написал она.

Выступление Германии о том, что именно российские солдаты оккупируют часть Украины, подтверждает, что мир прекрасно понимает реальную ситуацию с российской агрессией.

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"Мир все прекрасно понимает и уже говорит без эвфемизмов: это было российское вторжение. РФ не выполняет Минские соглашения и нарушила Будапештский меморандум. Четыре года назад, вместо прекращения огня, российские войска захватили и оккупировали Дебальцево. Блестящее и очень четкое выступление. Представитель Германии бывал в Украине, в ВР в том числе. И подчеркивает, что ВР приняла законы во исполнение Минских соглашений. А вот РФ ничего не сделала для прекращения войны", – подчеркнула политик.

Как сообщалось, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" политолог Олеся Яхно-Белковская объяснила, почему созванное Москвой заседание СБ ООН было неудачным для России. Она считает, что Россия пытается отвлечь внимание общественности от обсуждения оккупированного Крыма и ситуации на Донбассе, однако ей уже никто не верит.

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Тег Россия, Геращенко, сб оон

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Сегодня

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