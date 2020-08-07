Вопрос в цифрах: Олег Ляшко объяснил, что не так с повышением "минималки"

Лидер Радикальной партии уверен, что минимальная зарплата должна быть 8 тысяч гривен.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал идею повысить минимальную зарплату до 5 тысяч гривен. Он указал на то, что цифры, которые обсуждаются, не соответствуют реалиям.

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"Инициатива поднимать минимальные зарплаты, безусловно, правильная. Но вопрос в цифрах. Три года назад мы требовали установить минимальную зарплату в 5 тысяч гривен, это были, более менее, деньги. А сейчас собирать специальное заседание парламента, чтобы поднять на 200 гривен минимальную зарплату – это курам на смех", – сказал Олег Ляшко в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина".

Политик отметил, что "минималка" должна составлять, хотя бы 8 тысяч гривен.

"Минимальная зарплата с 1 сентября должна быть, хотя бы 8 тысяч гривен. Нужно тех, кто получает минимальную зарплату, освободить от налогов. Сегодня и те, кто получает "минималку", и те, кто получают миллион, платят одинаковые налоги, и это несправедливо", – считает Ляшко.

Напомним, что на прошлой неделе Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты – до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

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Как сообщал сайт "Сегодня", с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;

с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

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