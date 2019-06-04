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Вопрос возвращения из Грузии 10 детей задержанной украинки сдвинулся с мертвой точки – Денисова

4 июня, 20:49

В Грузии украинку Юлию Сусляк с 10 детьми задержали по подозрению в торговле людьми

Скрин с видео
Скрин с видео.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что вопрос возвращения из Грузии в Украину 10 детей задержанной украинки сдвинулся с мертвой точки.
Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

"Вопрос возвращения в Украину 10 детей украинки, задержанной на грузино-абхазской границе, приближается к развязке. После моих обращений в Минсоцполитики по применению положений установленной законодательством процедуры возврата детей из-за границы вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки", – заявила Денисова.

По ее словам, сейчас уже определены уполномоченные представители для обеспечения возврата и сопровождения малолетних детей из Грузии в Украину.

"Надеюсь, что в ближайшее время дети вернутся домой", – добавила омбудсмен.

Как сообщалось, в Грузии украинку Юлию Сусляк с 10 детьми задержали по подозрению в торговле людьми. Украинские правоохранители совместно с грузинскими коллегами проводят проверку причастности женщины к совершению преступления.

Также мы писали, что украинку, которую задержали на днях в Грузии по подозрению в торговле детьми, посетил украинский консул. По данным дипломата, Юлия Сусляк на условия содержания и нарушения прав не жалуется. 


По словам первого заместителя председателя Национальной полиции – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, 19 апреля с территории России транзитом через Грузию в оккупированную Абхазию намеревалась выехать 37-летняя гражданка Украины вместе с 10 детьми (2008, 2013, 2014, 2017, 2018 годов рождения). Правоохранителям она объяснила, что четверо детей – ее родные, а остальные рождены в Украине с помощью репродуктивной медицины.

Семья задержанной в Грузии украинки с 10 детьми призвала президента Владимира Зеленского посодействовать в помощи.

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Тег Грузия, задержание, многодетная, торговля людьми

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