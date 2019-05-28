Задержанную в Грузии украинку посетил украинский консул
Украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы вернуть детей женщины в Украину
Украинку, которую задержали на днях в Грузии по подозрению в торговле детьми, посетил украинский консул. По данным дипломата, Юлия Сусляк на условия содержания и нарушения прав не жалуется. Ее десять детей – семеро из которых рождены от суррогатных матерей – пока разделили. За ними присматривают в приемных грузинских семьях. Семья Сусляк отрицает обвинения. Украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы при любом развитии уголовного дела вернуть детей в Украину и передать бабушке, которая готова оформить опекунство.
Ранее сообщалось, что здоровье несовершеннолетних в удовлетворительном состоянии, но у одного из мальчиков есть хроническое заболевание, поэтому ему нужны регулярные обследования.
Напомним, в Николаеве вынесли приговор горе-матери, которая швырнула девятимесячного сына в ледяную воду с Ингульского моста.
Напомним, недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью.
А в столице 37-летняя жительница, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанесла семилетнему сыну ножевое ранение в область грудной клетки.
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