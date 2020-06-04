"Ворам в законе" грозит до 15 лет тюрьмы: Рада проголосовала

Участие в преступной организации будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет

Верховная Рада во втором чтении одобрила президентский законопроект №2513 относительно наказания воров в законе.

За это решение с последующим внесением технико-юридических поправок проголосовали 236 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса частью пятой, определив, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является вор в законе. Также в данной части статьи предлагается определить понятие "вор в законе".

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"Вором в законе" признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества либо его части или является участником такого сообщества.

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Законом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Если такие действия были совершены должностным лицом с использованием служебного положения, это карается лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство таким сообществом наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Если указанные выше действия были совершены лицом, которое осуществляет преступное влияние или является лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", это карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине за день задержали двоих воров в законе.

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