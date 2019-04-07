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Война на Донбассе и инвесторы: Зеленский назвал две глобальные проблемы Украины

Сегодня, 22:34

Он добавил, что бизнес на Западе "ждет гарантий", чтобы строить дальнейшие отношения с Украиной

Война на Донбассе и инвесторы: Зеленский назвал две глобальные проблемы Украины Политика Он добавил, что бизнес на Западе "ждет гарантий", чтобы строить дальнейшие отношения с Украиной

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о двух глобальных проблемах Украины и озвучил некоторые аспекты своей предвыборной программы.

Об этом кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

Одной из "глобальных проблем" Украины он назвал войну на Донбассе, второй – боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну.

"Людям страшно, их финансы не защищены, на бизнес давят – все возможные правоохранительные органы, которые вообще не должны этим заниматься. В нашей программе (кандидата в президенты – ред.) все эти функции правоохранительных органов, СБУ, ГПУ, МВД должны быть ликвидированы. Для этого необходимо создать отдельный орган, который должен заниматься экономическими преступлениями", – заявил Зеленский.

Он добавил, что бизнес на Западе "ждет гарантий", чтобы строить дальнейшие отношения с Украиной.

"Они считают, что с новым президентом у них появится гарантия", – отметил Зеленский.

Также кандидат в президенты сообщил, что его команда обсуждала шаги по борьбе с коррупцией, перезагрузке антикоррупционных органов, запуск антикоррупционного суда.

"Два года прошло, обещания продолжаются ... Думаю, что мы это все же сможем сделать", – заявил Зеленский.

Он добавил, что курс Украины – евроинтеграционный.

"Этот курс Украины давно выбрала и никто не планирует менять этот курс. Говорили о НАТО. Мне кажется, что все согласились, и я лично как гражданин Украины сказал – "Я – за НАТО". Но чтобы вступить в НАТО – и это записано в нашей программе – мы должны объяснить людям, что это. Но НАТО должно быть обязательно через референдум", – отметил он.

Отметим, в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи в прямом эфире на дебатах. Если с планами действующего президента Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Так, на днях у Зеленского пообещали раскрыть планы, как он будет управлять страной в первые 100 дней, кто будет в его команде.

А тем временем европейские эксперты рассказали, чего ожидает Запад от нового президента Украины. Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства, кто бы это ни был.

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