"Война" на улицах Минска: в "Слуге народа" обратились к властям Беларуси

Кравчук напомнила, что украинцы в свое время заплатили высокую цену за демократию

После того, как президент Владимир Зеленский сделал заявление о масштабных столкновениях в Беларуси, отреагировали на происходящее и в "Слуге народа". Депутаты призвали белорусские власти к диалогу с людьми.

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Об этом говорится в заявлении политсилы, которое опубликовала замглавы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

"Мы, народные депутаты Украины, с беспокойством наблюдаем за развитием событий вокруг выборов президента Беларуси. Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом", – заявили депутаты.

Кравчук напомнила, что украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам и память об этих жертвах побуждает Украину призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав – на мирный протест.

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"Обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторые непрозрачные события, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования. Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", – говорится в заявлении.

Белорусам напомнили, что от открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно – международная поддержка.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%. Читайте все подробности о выборах в Беларуси.

После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Сейчас известно о более 160 задержанных активистах. Также в массовых акциях погиб один мужчина, в больницах десятки пострадавших. Смотрите фото и видео, как в Минске милиция жестко разгоняет протестующих.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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