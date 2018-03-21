Возле Кабмина произошли столкновения (обновлено)

Потасовка началась после того, как полиция задержала нескольких митингующих

Возле Кабинета министров Украины происходят столкновения между правоохранителями и митингующими.

Столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Митингующие пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.

В полиции Киева уточнили, что инцидент не был масштабным и обошелся без серьезных последствий.

"Сегодня были попытки попасть в Кабмин со стороны митингующих. Возникла потасовка, но драки не было", – сообщили "Сегодня" в столичном главке полиции.

Напомним, сегодня, 21 марта, под зданием Кабинета министров Украины проходит акция перевозчиков, требующих отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как сообщалось, 27 февраля под зданием Верховной Рады произошли стычки силовиков и активистов. Правоохранители оттеснили митингующих от ограждения возле здания парламента и отобрали у них шины, которые, вероятно, планировалось поджечь. После этого активисты начали бросать в полицейских различные предметы, в том числе полетели и бутылки с дымовыми шашками.

В результате столкновений пострадали около десяти силовиков и были задержаны активисты.