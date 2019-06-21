Возвращать в Украину ментально: Разумков объяснил суть "плана Зеленского" по Донбассу

Украина не намерена никому дарить свою территорию и уж тем более – своих граждан, говорит глава президентской партии

Фото: пресс-служба АП.

Упреки в том, что план президента Украины Владимира Зеленского по решению проблемы вооруженного конфликта на Донбассе является продолжением наработок предыдущего лидера– Петра Порошенко – несостоятельны, потому что "план Зеленского" основан на интересах украинского народа и украинского государства, а не его предшественника или кого-либо еще.

Об этом лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу "Главная Тема. Выбор" на телеканале "Украина".

"Красные" линии плана не были связаны с избирательным процессом, они были связаны с внутренней позицией Зеленского. Он это исповедует, что мы не готовы ни менять, ни продавать, ни сдавать в аренду, ни дарить тем более свою территорию и, что гораздо важнее, своих граждан", – говорит глава президентской партии.

По его словам, позиция Зеленского кардинально отличается от любых других, озвученных раньше – это то, что нужно возвращать, в первую очередь, граждан Украины ментально, внутренне, духовно в Украину.

"Для этого нужно использовать все те механизмы информационной политики, которые на протяжении всех этих лет фактически находились в замороженном формате. Этого никто не делал, мы очень часто делали даже наоборот, а именно это дало бы нам сначала возможность вернуть людей, вернуть территории. Потому что территории без людей – это ничто, это не государство. А государство – это в первую очередь, люди и, естественно, наша земля, на которой, многие находятся фактически в статусе заложников. Потому что у них нет возможности даже выехать на свободную территорию государства", – посетовал лидер "Слуги народа".

"Это я говорю про Донбасс. Если мы говорим про Крым, то там ситуация во многом схожа", – резюмировал Разумков.

Напомним, на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с боевиками т.наз. "Л/ДНР" , но готов вести общение по Донбассу в рамках нормандского формата и минского процесса.

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