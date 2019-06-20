Зеленский провел "красную черту": эксперт отметил успех президента во Франции

Зеленскому было важно не допустить каких-то шагов, которые могли бы трактоваться как ослабление позиций Украины, говорит Гарань

Зеленский пригласил Макрона посетить Украину. Фото: AFP

Визит президента Владимира Зеленского в Европу был важен тем, что украинский лидер показал черту, которую Киев не переступит в вопросах Донбасса.

Об этом политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Для Франции и Германии тоже было важно посмотреть, с какими предложениями приедет Зеленский. Они очень заинтересованы хоть как-то продвинуть урегулирование на Донбассе. И они рассчитывают на какие-то компромиссы в позиции Украины", – говорит политолог.

По словам эксперта, в этой связи украинскому президенту было важно не допустить каких-то шагов, которые могли бы трактоваться как ослабление позиций Украины, недостаточную их четкость.

"И я думаю, в этом плане показательным стало то, что Зеленский исправил формулировку Макрона о переговорах с сепаратистами. Пояснил, что это недопустимо. Условно говоря, прочертил "красную черту", переход за которую Украиной даже не рассматривается", – отмечает политолог.

Напомним, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что Зеленский добился в Париже и Берлине поставленных целей .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Определились с форматом: главное о зарубежной поездке Зеленского" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский провел "красную черту": эксперт отметил успех президента во Франции". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"