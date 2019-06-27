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Возвращение России в ПАСЕ: как голосовали страны

27 июня, 00:49

За резолюцию о возвращении полномочий РФ проголосовали 116 парламентариев

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

На сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликовали распределение голосов депутатов от стран-членов в голосовании за возвращение полномочий делегации Российской Федерации в сессионном зале ассамблеи без применения каких-либо санкций.

Результаты голосования размещены на сайте ПАСЕ.

"За" резолюцию об утверждении полномочий россиян проголосовали 116 парламентариев, "против" – 62, 15 воздержались.

В частности, от Андорры проголосовал один депутат и один воздержался, от Армении – 4, от Австрии – 5, от Азербайджана – 6, от Бельгии – 2 (еще 4 воздержались), от Болгарии – 1 (4 воздержались), от Швейцарии – 3 ( еще 1 против), от Кипра – 2, от Германии – 8 (2 против), от Дании – 1 (еще 1 против), от Испании – 5 (еще 1 воздержался), от Финляндии – 5, от Франции – 13 (еще 1 против), от Хорватии – 1 (еще 1 против и 3 воздержались), от Венгрии – 4, от Ирландии – 3 (1 воздержался), от Исландии – 2, от Италии – 15.

Также от Лихтенштейна – 1 (еще один против), от Люксембурга – 3, от Мальты – 1, от Нидерландов – 3 (еще 3 против), от Норвегии – 5, от Португалии – 2, от Сербии – 6, от Швеции – 3 (еще 3 против), от Сан-Марино – 2, от Турции – 7 и от Великобритании – 2 (13 против).

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.


В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

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Тег Россия, голосование, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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Источник:

УНИАН

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