Шесть стран хотят покинуть ПАСЕ из-за России

Украину решили поддержать Польша, Литва, Словакия, Эстония и Грузия

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Вслед за Украиной, которая уже объявила о намерении прекратить участие своей делегации в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения полномочий России, аналогичное желание выразили делегации еще пяти стран.

Читайте также Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

Как сообщил на своей странице в Facebook член украинской делегации, нардеп Леонид Емец, это Польша, Литва, Словакия, Эстония и Грузия.

"Делегации объявили о недопустимости снятия санкций из России. И об угрозе такого решения самому существованию ПАСЕ. И обращаемся к собственным парламентам и правительствам о принятии решения относительно будущего участия в работе ПАСЕ", – написал он.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Как мы уже писали, россияне уже предложили кандидатуру на место вице-президента Ассамблеи - главу комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, которого в прошлом году три журналисты из пресс-пула Госдумы обвинили в домогательствах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Шесть стран хотят покинуть ПАСЕ из-за России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"