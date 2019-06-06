Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Впечатлен от встречи": американский сенатор рассказал об откровенном разговоре с Зеленским

6 июня, 07:37

Портман назвал беседу с украинским президентом продуктивной

Фото: president.gov.ua

Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Роберт Портман рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 30 мая в Киеве. Впечатлениями американский политик поделился во время выступления в Сенате.

В частности, Портман положительно отозвался о Зеленском и отметил, что "впечатлен от встречи" с ним. Также он назвал беседу продуктивной.

"Он откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса. Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей", – рассказал сенатор.

Также он рассказал о своей беседе с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", — добавил Портман.

Ранее мы писали о том, что Зеленский в рамках рабочего визита в Брюссель поговорил со старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского с официальным визитом в Вашингтон.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, встреча, Зеленский, портман, Украина, сенатор, беседа, хомчак

Вы сейчас просматриваете новость " "Впечатлен от встречи": американский сенатор рассказал об откровенном разговоре с Зеленским". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МИД РФ заявили, что предложений по организации встречи Путина и Трампа пока не поступало

Сегодня, 03:10

Москва готова говорить с Вашингтоном на такие темы, как борьба с терроризмом, ситуация в Венесуэле и Украине

Украина продлила два соглашения с США

Вчера, 17:49

Срок действия двух соглашений, инициированных Минэкономразвития, продлен до 2025 года

Война против Украины: эксперт рассказал, как США остановят Россию

Вчера, 14:22

Законопроект об оказании поддержки Украине станет предохранителем от резких действий Москвы, говорит нардеп

Зеленский в Брюсселе переговорил с близким человеком Трампа

Вчера, 13:20

Глава государства принял участие в ужине, на котором присутствовали высокопоставленные зарубежные политики

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов

Германия вернула Украине грамоту Петра І

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Хацкевич попросил Суркиса взять паузу

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Климпуш-Цинцадзе готова исполнять обязанности премьера

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Украинские банки ужесточили правила выдачи наличных

Стали известны все пары 1/4 финала молодежного Чемпионата Мира

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь