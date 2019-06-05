Зеленский в Брюсселе переговорил с близким человеком Трампа

Глава государства принял участие в ужине, на котором присутствовали высокопоставленные зарубежные политики

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Брюссель поговорил со старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Разговор состоялся во время ужина в постоянном представительстве США при ЕС, на котором также присутствовали госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Да, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", – сказали в Администрации украинского президента.

Отметим, что Джаред Кушнер является еще и зятем президента США Дональда Трампа.

Кушнер и Трамп. Фото: economistua.com

Напомним, в первый день своего визита в Брюссель Зеленский провел встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который пообещал Украине 500 млн евро в случае выполнения Киевом соответствующих условий. Также на встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Зеленский подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем.

Кроме того, глава государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили ситуацию на Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ. Президент заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, и заявил, что "есть решения по поводу экономического направления" региона.

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