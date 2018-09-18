Впервые за 11 лет: Президент Южной Кореи прилетел в Пхеньян

Мун Чжэ Ина прилетел на трехдневные переговоры с северными собратьями в рамках "оттепели" между Кореями

Впервые за 11 лет президент Южной Кореи Мун Чже Ин посетил КНДР. Его цель – трехдневные переговоры с северными собратьями.

Встречали Мун Чжэ Ина аплодисментами. Люди с плакатами и флажками сопровождали его кортеж едва ли не от самого аэропорта и до центра столицы, куда лидеры обеих Корей прибыли на одном авто.

"Теплый прием президента Мун Чжэ Ина свидетельствует о том, что наш народ ждет положительных результатов саммита. Мы уже многого достигли, но впереди еще много работы", – говорит лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Президент Южной Кореи признался, что не ожидал такого радостного приема. Он надеется на укрепление отношений между Пхеньяном и Сеулом.

"Жители Северной Кореи встречали нас очень тепло – словно наши соседи из ближайшей квартиры. Я уверен в том, что эта встреча будет плодотворной!" – сказал он.

Напомним, что предыдущая встреча двух лидеров состоялась в пограничном пункте Пханмунджом.

Также мы писали о том, что Южная и Северная Корея устраивали встречу разлученных после Корейской войны родственников.

Впрочем, Ким Чен Ын обвинял Америку в попытке сорвать мирные переговоры.