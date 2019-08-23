Все банально: эксперт объяснил, зачем Трампу Гренландия

Нервная реакция лидера США выдает в нем бизнесмена, а не государственного деятеля

Дональд Трамп / Фото: AFP

Предложение президента США Дональда Трампа выкупить у Дании Гренландию и его эмоциональная реакция на отказ могло быть вызвано несколькими довольно простыми причинами.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

По его словам, есть версия, что предложение Трампа – реализация стратегического плана США с целью обеспечения контроля над Арктикой.

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"Однако реакция американского истеблишмента, то, что они постарались превратить заявление в шутку, а затем отстраниться от этой истории, говорит, что это не так. Там не было никакого плана", – отмечает эксперт.

По его мнению, скорей всего разгадку взбудоражившего мир предложения стоит искать в мировоззрении и психологических особенностях Дональда Трампа.

"Думаю, все банально. Обсуждался визит в Данию, каким-то образом "всплыла" Гренландия. И у Трампа возникла, как он сам посчитал, хорошая идея – почему бы остров не купить. Он бизнесмен, он всю жизнь занимался недвижимостью. В мире девелоперского бизнеса любая покупка – это совершенно нормально. Он действительно абсолютно искренне не понимает, почему Гренландия не продается. Он искренне не понимает, почему Дания готова содержать убыточную территорию, вместо того, чтобы хорошо заработать на ней. А уже реакция на отказ – отмена визита в Данию – это эмоциональная реакция, характерная для Трампа", – говорит эксперт.

Новости "Сегодня" сообщали, что Трампа расстроил отказ Дании продавать Гренландию.

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