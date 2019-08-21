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Трамп хотел купить Гренландию: СМИ узнали цену острова

21 августа, 17:56

Журналисты назвали колоссальную стоимость самого большого острова в мире

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп, который ранее захотел купить у Дании Гренландию, был готов ежегодно платить Копенгагену за юрисдикцию над островом по 600 млн долларов.

Об этом 21 августа сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на два осведомленных источника.

Кроме того, в Белом доме обсуждали одноразовый крупный транш, чтобы подтолкнуть Данию к соглашению.

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При этом собеседники газеты не уточнили ни размер единоразовой выплаты, ни сколько лет Америка рассчитывала платить за управление островом.

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Однако известно, что потенциальная покупка обсуждалась в американской администрации несколько недель.

Любопытно, что в начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов, но датские власти очень критично отнеслись к такого рода намерениям.

В ответ на нежелания Дании обсуждать сделку, касательно крупнейшего острова в мире, Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября визит президента США в королевство.

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Дания гренландия Трамп остров

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