Все деньги отдадут: Зеленский ответил на мольбы шахтеров, которым не платят зарплату

Глава государства встретился с шахтерами одной из львовских шахт, которые давно не получают зарплату

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На днях президент Владимир Зеленский поручил урегулировать ситуацию с долгами перед шахтерами, а сегодня во время поездки в Червоноград (Львовская область) на шахту "Межиричанскую" пообещал людям погасить задолженность.

"Мы знаем, что долг на сегодняшний день перед шахтерами 22 миллиона гривен (конкретно на шахте "Межиричанская". – Ред.), 175 миллионов полная задолженность (по всем шахтам предприятия "Львовуголь". – Ред.) – мы будем ее закрывать", – сказал он.

Зеленский попросил чиновников в первую очередь закрыть долг именно перед "Межиричанской" шахтой до конца февраля.

"Мы разберемся со всеми долгами, напишем план, как мы можем это закрыть. Если можно, не ждать до конца месяца и уже в ближайшие дни дать хоть какие-то деньги людям", – сказал президент.

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Главу государства призвали принять участие во Всеукраинском совещании шахтеров 25 февраля, чтобы окончательно решить все проблемные вопросы. Президент пообещал присутствовать там.

"Какая шахта не домодернизируется, тогда нужно найти людям работу, где зарплата такая же или лучше … До 25 февраля мы должны дать людям деньги. Если мы до 25 февраля не можем погасить задолженность – частично погасим – 25 числа мы должны прийти к вам и честно сказать: полностью задолженность будет такими-то траншами погашена. Это мы сделаем", – добавил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП "Львовуголь" объявили бессрочную голодовку. Они требовали вернуть задолженность по зарплате.

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