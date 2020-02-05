Зеленский призвал урегулировать ситуацию с долгами перед шахтерами

По состоянию на 1 января 2020 задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Он отметил, что на 1 января 2020 задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

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"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время, – подчеркнул президент. – Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт".

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Ранее во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП "Львовуголь" объявили бессрочную голодовку. Они требуют вернуть задолженность по зарплате.

Напомним, проблема задолженности шахтерам существует уже не первый год. Ранее сообщалось, что в Украине, по состоянию на сентябрь 2019 года, шахтерам государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 млн гривен.

В то же время ранее в Кабмине заявили, что нашли деньги для погашения задолженности. Правительство отчиталось о том, что направило 322,6 млн гривен на выплату зарплаты шахтерам, требовавшим погасить задолженность.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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