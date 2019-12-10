"Все на фронт реформ": Саакашвили прокомментировал итоги "нормандского саммита"

Политик не ожидал прорыва по Донбассу от переговоров, потому что Путин не настроен на мир

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, который накануне призвал политиков поддержать Зеленского перед "нормандской встречей", обратился к украинским политикам и чиновникам основательно взяться за реформы. Об этом он написал в Facebook, комментируя итоги "нормандских переговоров" в Париже.

"Я думаю, очень важно, что вчера президент Зеленский держался очень достойно (10 баллов из 10, думаю, Путин не ожидал), зрадофилы потерпели поражение и ни один из их мрачных прогнозов не оправдался. Конечно, не стоило ждать ничего прорывного от Путина, он вчера был самим собой. Естественно, ключи от решения проблемы остаются у него, и он не собирается эти ключи никому отдавать", – написал он.

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Саакашвили отметил, что теперь Украине очень важно сконцентрироваться и обратить взгляд на внутренние вопросы – провести реальные реформы, которые помогут людям и бизнесу, и быстрыми темпами развивать экономику, что непременно приведет к повышению обороноспособности.

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"Украина, которая будет быстро развиваться, которая будет удивлять своей борьбой с коррупцией и своими достижениями, будет пользоваться гораздо большей поддержкой западных партнеров, что в следующем, очень сложном периоде будет для нас очень важным. Поэтому сейчас — все на фронт реформ. Все на фронт преобразований. Все на фронт быстрого развития Украины", – подчеркнул политик.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

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