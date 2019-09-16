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"Все воюют со всеми": Сенцов описал ситуацию в Украине за последние 5 лет

16 сентября, 10:25

В Украине особо ничего не поменялось за то время, пока Сенцов был в российской неволе

Олег Сенцов

Олег Сенцов / Фото: AFP

Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов удивлен распрями внутри страны в течение последних пяти лет, тогда как враг должен быть общий – президент РФ Владимир Путин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, пока он находился в российском плену, в Украине особо ничего не поменялось к лучшему.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года (в с 2014-го находился в заточении – ред.), было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два: изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал; все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю", – написал Сенцов.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сенцов показал единственный снимок, сделанный в тюрьме. Его он переслал родным накануне 2016 года. По словам украинца, этот снимок был единственным, который удалось сделать в местах заключения.

Недавно Олег Сенцов и еще один бывший политзаключенный Александр Кольченко выступили перед журналистами. Они рассказывали, как оккупанты сделали из них "террористов", о надежде увидеть Путина в Гааге и много другое. Смотрите пресс-конференцию Сенцова и Кольченко.

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Путин Украина Сенцов

Источник: Сегодня

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