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Сенцов показал единственный снимок, сделанный в тюрьме: Повезло передать своим

15 сентября, 12:59

На фото запечатлен украинец в канун 2016 года

Олег Сенцов

Олег Сенцов / Фото: Facebook

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал фото, сделанное в тюрьме, которое он переслал родным накануне 2016 года. По словам украинца, этот снимок был единственным, который удалось сделать в местах заключения.

"Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял", – сообщил он.

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По словам Сенцова, "улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут".

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"Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", – написал украинец.

Стоит отметить, что в кадр попала и банка с цветами украинского флага, о которой Сенцов говорил, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому выступая на Форуме YES.

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фото тюрьма колония Сенцов Олег Сенцов

Источник: Сегодня

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