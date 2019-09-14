Всех на всех: Пристайко рассказал, когда может состоятся обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной

Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, - заявил Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Работа по подготовке к обмену удерживаемых лиц между Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки… Специальные группы людей работают каждый божий день – и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, снова – таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят", – сказал Пристайко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

В то же время после приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказывали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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