Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса об автокефалии ПЦУ

Сегодня, 22:23

Документ опубликован на английском, греческом и украинском языках

фото AFP
фото AFP

Вселенский патриархат обнародовал текст томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Текст томоса опубликовали на украинском, греческом и английском языках.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства", – говорится в тексте томоса.

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Напомним, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

Как уже сообщалось, в этот же день документ прибыл в Киев и в Рождество Христово, 7 января, был выставлен в Трапезном храме Софии Киевской, после чего его вернули в Стамбул для подписания всеми членами Синода Вселенского патриархата.

Мы также писали, что митрополит от Киевского патриархата Епифаний, который входит в ближайшее окружение почетного главы УПЦ КП патриарха Филарета, был избран предстоятелем поместной церкви на Объединительном соборе в Киеве 15 декабря.
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"Сегодня"

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