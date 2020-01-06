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"Всем вкусной кутьи": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

6 января, 18:02

Глава государства обратился к согражданам по поводу одного из важнейших христианских праздников

Скриншот

Скриншот

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал всем вкусной кутьи. Поздравление главы государства опубликовано на его официальных страницах в Сети.

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю.

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Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!

Всем вкусной кутьи!

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Скриншот

Христос рождается! Славим Его!" – говорится в поздравлении президента.

Напомним, чтобы попросить счастья и достатка, верующие сегодня идут в церкви на всенощные службы. В Михайловском соборе возглавит Рождественское богослужение митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В 17:00 в Михайловском соборе началось всенощное бдение. Планируется, что служба продлится до половины восьмого вечера. Люди начали собираться за несколько часов до начала службы. В собор идут верующие поставить свечи за здоровье близких, попросить счастья и достатка. Большинство семей, с которыми успели пообщаться журналисты, кутью еще только планируют готовить. И пост соблюдают не все, но стараются, чтобы на столе в сочельник обязательно стояло 12 блюд.

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