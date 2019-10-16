Встреча Эрдогана с Поклонской и Бальбеком произошла случайно – МИД Украины

Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, и президент Эрдоган приветствовал всех участников встречи

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планировал встречаться с так называемыми "крымскими депутатами" Госдумы Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, и пожал им руку "случайно". Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире Hromadske.

"И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", – рассказала Зеленко о встрече с послом Турции Ягмуром Ахметом Гульдером.

Турецкий дипломат уточнил, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

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Данное предприятие было протокольным, Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул. Президент Эрдоган приветствовал всех участников встречи, и в церемонии рукопожатия приняли участие Поклонская и Бальбек.

Напомним, Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов. В составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма – Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о визите российскойделегации в Турцию, в составе которой были "депутаты" от аннексированного Россией Крыма.

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