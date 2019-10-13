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Встреча Эрдогана с "депутатами" из Крыма: реакция Украины

13 октября, 15:22

МИД Украины уже отправило ноту протеста Турции

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о визите российской делегации в Турцию, в составе которой были "депутаты" от аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщили на странице министерства в Facebook.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посла Турции в Украине пригласили в МИД", – заявили в министерстве иностранных дел.

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Напомним, 25 июня стало известно, что в Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

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Затем в ассамблее рассматривали обжалование полномочий российской делегации. Регламентный комитет организации взялся проверять законность избрания депутатами Госдумы РФ представителей от оккупированного Крыма .

Ведь, как мы писали ранее, если России вернут право голоса, лишенного из-за оккупации и незаконной аннексии Крыма, это чревато тем, что в ПАСЕ будут работать люди, не имеющие на это права .

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