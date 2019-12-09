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Встреча "Нормандской четверки" в Париже: как проходит саммит

9 декабря, 18:14

Перед переговорами были предприняты беспрецедентные меры безопасности

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: сайт Кремля

Несмотря на провокацию со стороны активисток движения Femen, саммит "Нормандской четверки" во французской столице начался вовремя и, в целом, проходит спокойно.

Как уже сообщалось, встреча лидеров стран "нормандского формата" — Германии, России, Украины и Франции — проходит 9 декабря в Елисейском дворце в центре Парижа.

Саммит начался с двусторонних встреч: президент Украины Владимир Зеленский побеседовал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а президент РФ Владимир Путин – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После у Зеленского началась встреча с Меркель, а у Путина – с Макроном.

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После этого начнется четырехсторонняя встреча, после которой Путин и Зеленский проведут переговоры тет-а-тет.

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Встреча "Нормандской четверки": видео прибытия Зеленского, Путина и Меркель

В связи с важным событием французская полиция и охрана Елисейского дворца предприняли в районе повышенные меры безопасности: автомобильное движение по улице, непосредственно примыкающей к дворцу, было перекрыто еще с воскресенья, дополнительные наряды полиции обеспечивали охрану.

Журналисты, среди которых есть и корреспондент "Сегодня" выстроились у ограждения в очередь на вход еще задолго до указанного времени — количество желающих поработать на саммите приближалось к двум сотням человек. Кто-то начинал уже нервничать, что не успеет на прибытие лидеров, но в итоге пресс-служба обеспечила возможность осветить начало саммита всем желающим.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всем происходящим вокруг этого события. Узнать об этом подробнее вы можете в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Франция Париж Владимир Зеленский Ангела Меркель Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат елисейский дворец Эммануэль Макрон

Источник: ТАСС

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