Зеленский и Макрон провели переговоры: появились подробности

Макрон ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения "нормандских переговоров"

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны на Донбассе. Эммануэль Макрон как принимающая сторона, ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров", - говорится в сообщении.

Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. До начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи.

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Также сообщалось, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин запланировали отдельную встречу.

В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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