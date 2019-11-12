Встреча Путина с Зеленским в Казахстане: Кремль ответил на идею Назарбаева

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Россия не видит смысла во встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского вне "нормандского формата", в котором, помимо РФ и Украины, также принимают участие Германия и Франция.

Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева устроить встречу двух лидеров в своей стране.

"Встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата", – сказал Песков.

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Он также прокомментировал мнение Назарбаева о том, что вопрос конфликта на Донбассе должен решаться между Россией и Украиной.

"Проблема в плане восстановления двухсторонних отношений – да, безусловно, только между двумя государствами", – признал Песков.

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В то же время, он в очередной раз отказался признать прямую и непосредственную агрессию РФ в отношении Украины. Вместо этого Песков предложил решать конфликт на Донбассе путем "прямых контактов между Киевом" и боевиками.

Напомним, что предложение Зеленскому о переговорах тет-а-тет с Путиным от Назарбаева поступило во время их встречи в Японии, куда украинский лидер прилетел на церемонию интронизации императора Нарухито в октябре.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Верещук уже заявила, что для встречи Зеленского с Путином в Казахстане нужно понимать цель смены площадки для переговоров.

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