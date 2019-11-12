Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

Встреча Путина с Зеленским в Казахстане: Кремль ответил на идею Назарбаева

12 ноября, 12:44

Российские власти не видят смысла в организации встречи вне «нормандского формата»

/ Фото: Сегодня

Россия не видит смысла во встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского вне "нормандского формата", в котором, помимо РФ и Украины, также принимают участие Германия и Франция.

Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева устроить встречу двух лидеров в своей стране.

"Встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата", – сказал Песков.

Реклама

Он также прокомментировал мнение Назарбаева о том, что вопрос конфликта на Донбассе должен решаться между Россией и Украиной.

"Проблема в плане восстановления двухсторонних отношений – да, безусловно, только между двумя государствами", – признал Песков.

В тренде
В одном лагере с Армений и Беларусью у Украины перспектив нет: Елисеев о Восточном партнерстве и ЕС

В то же время, он в очередной раз отказался признать прямую и непосредственную агрессию РФ в отношении Украины. Вместо этого Песков предложил решать конфликт на Донбассе путем "прямых контактов между Киевом" и боевиками.

Напомним, что предложение Зеленскому о переговорах тет-а-тет с Путиным от Назарбаева поступило во время их встречи в Японии, куда украинский лидер прилетел на церемонию интронизации императора Нарухито в октябре.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Верещук уже заявила, что для встречи Зеленского с Путином в Казахстане нужно понимать цель смены площадки для переговоров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Казахстан встреча Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергииЭкономика
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в
Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в "нормандском формате"Политика
В МИД Франции сделали заявление по саммиту
В МИД Франции сделали заявление по саммиту "нормандской четверки"Политика
В центре разговора Путина и Меркель была подготовка к саммиту в
В центре разговора Путина и Меркель была подготовка к саммиту в "нормандском формате"Политика
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращение
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращениеПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...