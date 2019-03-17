Встреча с Порошенко в Киеве прошла без происшествий

На встречу с президентом в столице пришли 25 тысяч человек, но было произведено только два задержания

Фото: Нацполиция

Встреча с Порошенко в Киеве прошла без происшествий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e43/0bc/5c8e430bce9a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e43/0bc/5c8e430bce9a4.jpg 2019-03-17T14:57:34+02:00 Политика На встречу с президентом в столице пришли 25 тысяч человек, но было произведено только два задержания

На Михайловской площади в центре Киева состоялось общественное мероприятие, в рамках которого президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не вверять свое государство популистам и марионеткам беглых олигархов.

По предварительным подсчетам Нацполиции участие в собрании приняли около 25 тыс. человек, а для обеспечения безопасности привлеки тысячу сотрудников правопорядка.

Так, во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку. Его доставили в управление полиции и начали уголовное производство по ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами").

Кроме того, в результате словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым активист пришел на акцию. Мужчину доставили в управление полиции, где в его отношении составят проток об административном нарушении по статье ст. 173 ("Мелкое хулиганство").

Полицейские утверждают, что в целом мероприятие прошло без грубых нарушений правопорядка.

На данный момент правоохранители продолжают нести службу в центральной части столицы.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о главных обещаниях кандидатов в президенты – усилить ответственность за коррупцию, способствовать развитию инфраструктуры, науки и судостроения и других:

Кроме того, Порошенко встретился с недавно назначенными новыми членами Центральной избирательной комиссии и напомнил о серьезной опасности – вмешательстве России в украинские выборы

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