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Встреча Трампа и Ким Чен Ына: начался второй день саммита, появились детали

Сегодня, 06:57

Главы США и КНДР провели встречу с глазу на глаз и поделились своими впечатлениями по итогам переговоров

Фото: AFP
Встреча Трампа и Ким Чен Ына: начался второй день саммита, появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/769/34e/5c776934edfaa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/769/34e/5c776934edfaa.jpg Политика Главы США и КНДР провели встречу с глазу на глаз и поделились своими впечатлениями по итогам переговоров

В четверг, 28 февраля, в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole начался второй день саммита КНДР — США. К настоящему времени Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, которая длилась более получаса, и перешли к переговорам в расширенном составе.

Эти переговоры, как ожидается, продлятся несколько часов. Встреча тет-а-тет проходила в стеклянной террасе на территории старейшей гостиницы Ханоя Sofitel Legend Metropole.

После лидеры в сопровождении переводчиков прогулялись по саду, где встретились с госсекретарем США Майклом Помпео и заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. После обмена рукопожатиями все они проследовали в зал ресторана Le Club Bar, выполненного в стиле сигарного клуба 1920-х. На данный момент полного списка участников переговоров в расширенном составе не приводится.

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Во время общения с прессой перед началом второго дня саммита, Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не хотят торопить переговорный процесс и намерены достичь правильных договоренностей, в том числе по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

"Нет никакой спешки, мы не хотим торопиться. Но мы хотим достичь правильных договоренностей", — ответил Трамп на вопрос журналистов о ходе переговоров о денуклеаризации.

Президент США подчеркнул, что накануне у них с Ким Чен Ыном состоялась отличная беседа. "Стороны озвучили много хороших идей. Думаю, что сегодня будет еще лучше", — добавил он.

Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом.

"Я уверен, что Северная Корея способна стать настоящим экономическим локомотивом. Ей просто нужно немного в этом помочь", — отметил президент США.

Кроме того, лидеры государств отметили, что Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в США и КНДР.

"Мы бы приветствовали такой шаг", — подчеркнул Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналистов о готовности разрешить открытие в Пхеньяне представительства США.

"В обе стороны, это хорошая идея", — добавил в свою очередь Трамп.

Как выяснили журналисты, США и КНДР к настоящему моменту согласовали по крайней мере три пункта совместного документа, который Дональд Трамп и Ким Чен Ын подпишут по итогам саммита в Ханое. Этот документ получит название Ханойская декларация. О подписании подобного документа говорилось в официальном заявлении Белого дома.

По предварительным данным, в ней будет определено понятие "денуклеаризация", обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться сторонами в дальнейшем.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что по итогам второго саммита КНДР – США может быть подписан мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне (1950–1953 гг.).

Как сообщалось, в среду, 27 февраля, во вьетнамском Ханое начался второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главная цель этих переговоров — денуклеаризация Корейского полуострова.

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Тег США, встреча, КНДР, саммит, Трамп, Ким Чен Ын, денуклеаризация

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Источник:

ТАСС

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