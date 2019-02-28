Трамп и Ким Чен Ын намерены подписать новое соглашение
Содержание соглашения не разглашается
Рабочий график президента США Дональда Трампа на второй день саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном предусматривает подписание совместного двустороннего соглашения по результатам переговоров.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Согласно расписанию главы Белого дома в 9 утра (по местному времени во Вьетнаме) он будет иметь встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в формате "тет-а-тет" в отеле Sofitel Legend Metropole Hanoi. На это предполагается 45 минут, после чего должны начаться переговоры в расширенном формате.
В 11:55 запланирован рабочий обед лидеров двух государств, а в 14:05 по местному времени предусмотрено "участие (президента США – ред.) в церемонии подписания совместного соглашения" с лидером КНДР.
Кроме того, глава Белого дома в 15:50 намерен дать пресс-конференцию по итогам саммита в отеле JW Marriott Hotel Hanoi, после чего должен отбыть в Соединенные Штаты.
Как сообщал Укринформ, в среду в Ханое начался двухдневный саммит лидеров США и Северной Кореи, одним из главных вопросов которого остается денуклеаризация Корейского полуострова.
Ранее президент США допустил возможность подписания мирного договора между Вашингтоном и Пхеньяном.
Напомним, что встреча двух лидеров началась с рукопожатия, после которого американский лидер поблагодарил журналистов за внимание к саммиту и выразил надежду, что она будет "очень успешной".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп и Ким Чен Ын намерены подписать новое соглашение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ханое завершился ужин Трампа и Ким Чен Ына: какие деликатесы были на столах
Журналисты разузнали, чем кормили высокопоставленных гостей в старой гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole
США могут подписать мирный договор с Северной Кореей – Трамп
Трамп заявил, что КНДР обладает безграничным экономическим потенциалом, и США готовы помочь в его реализации
Встреча Трампа и Ким Чен Ына началась в Ханое
Лидеры США и КНДР прибыли в столицу Вьетнама накануне вечером
В честь саммита США и КНДР вышли сувенирные монеты и марки
В честь столь важного события Вьетнам выпустил серию сувенирной продукции ограниченным количеством