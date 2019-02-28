Трамп и Ким Чен Ын намерены подписать новое соглашение

Содержание соглашения не разглашается

Фото: AFP

Трамп и Ким Чен Ын намерены подписать новое соглашение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/72b/ca7/5c772bca708a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/72b/ca7/5c772bca708a6.jpg 2019-02-28T02:25:00+02:00 Другие страны Содержание соглашения не разглашается

Рабочий график президента США Дональда Трампа на второй день саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном предусматривает подписание совместного двустороннего соглашения по результатам переговоров.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Согласно расписанию главы Белого дома в 9 утра (по местному времени во Вьетнаме) он будет иметь встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в формате "тет-а-тет" в отеле Sofitel Legend Metropole Hanoi. На это предполагается 45 минут, после чего должны начаться переговоры в расширенном формате.

В 11:55 запланирован рабочий обед лидеров двух государств, а в 14:05 по местному времени предусмотрено "участие (президента США – ред.) в церемонии подписания совместного соглашения" с лидером КНДР. Читайте также В честь саммита США и КНДР вышли сувенирные монеты и марки

Кроме того, глава Белого дома в 15:50 намерен дать пресс-конференцию по итогам саммита в отеле JW Marriott Hotel Hanoi, после чего должен отбыть в Соединенные Штаты.

Как сообщал Укринформ, в среду в Ханое начался двухдневный саммит лидеров США и Северной Кореи, одним из главных вопросов которого остается денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее президент США допустил возможность подписания мирного договора между Вашингтоном и Пхеньяном.

Напомним, что встреча двух лидеров началась с рукопожатия, после которого американский лидер поблагодарил журналистов за внимание к саммиту и выразил надежду, что она будет "очень успешной".

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