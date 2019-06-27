Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос"

На саммите "большой двадцатки" лидеры США и России поговорят, в том числе, об Украине

Фото: AFP

В пятницу, 28 июня, в японском городе Осака стартует двухдневный саммит "Большой двадцатки" (G-20). Украина принимать участие в саммите не будет. Но украинский вопрос в Японии прозвучит. Как минимум он будет затронут на встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Но стоит ли Украине ожидать из далекой Японии новостей о прорыве в решении вопроса войны на Донбассе?

О чем будут говорить на саммите

В принципе, саммиты G-7 и G-20 предполагают, в первую очередь, обсуждение финансовых и экономических вопросов. Та же "Большая двадцатка" была создана в свое время для консолидации усилий ведущих экономик мира по преодолению последствий экономических кризисов конца 90-х и предотвращению новых кризисов. Потому повестки саммитов включают в основном экономические вопросы.

Так, на саммит G-20 вынесено три основных блока вопросов. Первый – это сохранение и модернизация режима свободной торговли. В том числе, как ожидается, на саммите будет сделан ряд шагов по реформированию Всемирной торговой организации, о чем лидеры "Большой двадцатки" говорили еще на прошлом саммите – в Аргентине. Не исключено, в Осаке будут достигнуты договоренности об улучшении существующих механизмов ВТО по решению торговых споров и защите от протекционизма.

Второй блок вопросов, который активно продвигает принимающая сторона, посвящен стремительно развивающейся цифровой экономике. Лидерам "Большой двадцатки" предлагается обсудить общие подходы к новым цифровым реалиям, в которых границ между государствами фактически не существует, и сформировать общее видение адаптации национальных законодательств к этим реалиям.

Наконец, еще один блок будет посвящен теме защиты климата и экологии. Старую, но всегда актуальную тему предлагают рассмотреть в новом ракурсе. А именно – внедрение революционных инноваций, способных поставить заслон негативному влиянию современной цивилизации на экологию планеты.

Тем не менее политическим темам, темам безопасности также найдется место на саммите. Так, США уже заявили, что намерены поднять на саммите вопрос о совместной операции, способной обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Наверняка будет обсуждаться ситуация вокруг Ирана, вопрос денуклеаризации Северной Кореи и т.д.

Главная встреча

Тем не менее саммит в Осаке – как раз тот случай, когда внимание всего мира будет сосредоточено как раз на экономических вопросах. А точнее, одном вопросе: возможном разрешении торговой войны между США и Китаем. В мае на фоне неудачных переговоров между Соединенными Штатами и КНР стороны обменялись очередными ограничительными санкциями на товары. В частности, США ввели пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов, Китай с 21 июня обложил пошлинами американский импорт на сумму 60 миллиардов. По оценкам экономистов, торговая война между двумя экономическими гигантами обходится мировому ВВП в 0,5 роста ежегодно.

В середине июня Дональд Трамп анонсировал "большую встречу" с китайским лидером Си Цзиньпинем в рамках саммита G-20 в Осаке. А чуть позже отметил, что надеется на успех этой встречи.

"Я хочу поладить с Россией, и я думаю, что нам удастся это сделать. Я хочу поладить с Китаем, и я думаю, что мы сможем. Я встречусь и с Путиным и с Си Цзиньпинем в Японии", – заявил Дональд Трамп в интервью FoxNews.

Как рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский, ключевым моментом этого саммита действительно будут переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпинем.

"Все ожидают их результатов. Потому что неудачные итоги переговоров могут спровоцировать мировую рецессию, которая затронет всех. На этом фоне встреча с Путиным не является ни решающей, ни ключевой", – отметил эксперт.

Впрочем, тональность мировой прессы относительно результатов встречи Трампа и Си Цзиньпиня правильней всего было бы охарактеризовать словосочетанием "надежда не умирает". Всем очень хочется, чтобы с торговой войной было покончено, однако реально в то, что это произойдет на саммите, мало кто верит.

Путин для Трампа – не приоритет

На фоне глобального экономического противостояния КНР и США проблемы во взаимоотношениях Вашингтона и Москвы интересуют Штаты и мир в целом постольку-поскольку. Как минимум гораздо меньше, чем того бы хотелось Кремлю. По большому счету, встретится ли Трамп с Путиным, волнует лишь Россию, Сирию, Иран и Украину. То есть страны, для которых Вашингтон создает проблемы или, как в нашем случае, которые с помощью Вашингтона надеются свои проблемы решить.

Несмотря на то, что Трамп (см. выше) подтвердил готовность встретиться с лидером государства-агрессора и более того, "поладить" с Путиным, США не проявляли особой инициативы в организации такой встречи и формировании повестки дня. "До сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", – отмечал, в частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Эксперты сайта "Сегодня" поясняют такую пассивность Вашингтона тем, что Трампу при существующих обстоятельствах эта встреча не очень интересна.

"Трамп сказал, что он не исключает встречи с Путиным. На дипломатическом языке это означает, что Россия должна что-то предложить США, чтобы эта встреча состоялась. Без конкретных предложений, которые могут какие-то дополнительные бонусы принести Трампу лично, с учетом стартовавшей в США избирательной кампании, ему эта встреча не интересна", – говорит Петр Бурковский.

При этом эксперт обращает внимание, что даже сам факт встречи с Путиным может в определенной мере ударить по Трампу.

"После агрессии России в Азовском море – это было как раз накануне саммита G-20 в Аргентине – Трамп написал в Твиттере, что встретится с Путиным только после освобождения украинских моряков. И он действительно отменил тогда встречу с Путиным, которую Москва, кстати, очень готовила. Но на сегодня моряки по-прежнему не освобождены. Потому, если Трамп встречается в Путиным, значит, он отказывается от собственных обещаний. А поскольку в США началась предвыборная кампания, оппоненты Трампа и пресса очень внимательно будут следить за тем, как американский президент выполняет обещания", – сказал Петр Бурковский.

Прогнозы неутешительны

При этом эксперты высказывают сомнения, что встреча Трампа с Путиным в рамках саммита станет эпохальным прорывом в российско-американских отношениях. В том числе по украинскому вопросу. Вопрос Украины будет обсуждаться на встрече среди прочих, интересующих Трампа гораздо больше ситуации с агрессией России на Донбассе.

Как рассказал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, у США и России действительно достаточно поводов, чтобы комплексно договариваться.

"Это и ядерное оружие, и газ, и Украина, Сирия, санкции и и т.п. Вопрос в том, насколько сейчас, в данных условиях, возможна такая комплексная договоренность. Трамп, возможно, и хотел бы ее, но может ли он пойти на компромиссы в условиях стартовавшей в США предвыборной кампании? Насколько ему сейчас будет выгодно или не выгодно идти на какие-то "договорняки" с Путиным, который непопулярен в американском обществе?" – отметил эксперт.

По его словам, в последние два года США и Россия не могли договориться, во-первых, из-за сопротивления внутренних элит, а во-вторых, их не устраивали условия, которые США и Россия выдвигали друг другу. Поскольку условия эти не изменились, рассчитывать на компромисс в "большой сделке" пока что не приходится.

Вряд ли, отмечает эксперт, будут серьезные подвижки и по вопросу Украины.

"Путину не выгодно вообще обсуждать Украину отдельным вопросом. Предметное обсуждение Украины россиянам не нужно – начнутся вопросы: Донбасс, Крым… Зачем им это? Они будут заходить с вопросами, которые более интересны Трампу: Северная Корея, Иран, Сирия, нефть, газ. Украина будет вспоминаться, но между прочим. Не думаю, что на этом саммите по Украине будут какие-то прорывы. Главное преимущество россиян – что нынешняя администрация Трампа не уделяет внимания периферии", – говорит Илья Куса.

Петр Бурковский также отмечает, что стороны пока не готовы к уступкам и решению назревших проблем в комплексе.

"Постоянные внутренние заявления Путина говорят о том, что Россия делает ставку на вооружение, что позволит ей удержать паритет с Соединенными Штатами. Что, по мнению Кремля, вынудит Вашингтон рано или поздно сесть за стол переговоров, – говорит Петр Бурковский. – То есть, возможно, Трамп и ожидает что-то от Путина, но Путин ничего не собирается давать Трампу. Тем более в таких символических вопросах, как Украина. Это тоже объясняется внутренними вопросами в России – там попросту не поймут этих уступок. В Кремле, наоборот, считают, что американцам нужна Россия в Сирии и Северной Корее, потому они должны идти навстречу", – говорит эксперт.

На что может пойти Путин

И все же определенные уступки Трампу Путин может сделать. Речь об освобождении украинских моряков. Пойдя навстречу Трампу в этом вопросе, Путин может убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, позволить Трампу сохранить лицо перед американскими избирателями. Во-вторых, выполнить решение Трибунала ООН по морскому праву, сохранив хорошую мину при плохой игре. В-третьих, "выбить" от Вашингтона какие-то уступки за действие, которое Россия так или иначе обязана совершить. Возможно, решение по украинским морякам – одно из немногих, уже согласованных Вашингтоном и Москвой.

"Одним из дополнительных бонусов для Трампа может быть освобождение украинских моряков. Трамп требовал от Путина освобождения моряков, теперь Путин это должен сделать. Другими словами, в условиях выборов в США ему важно показать, что он добивается уступок от России, что его зря обвиняют в сговоре с Путиным", – отметил Петр Бурковский.

Не Трампом единым

А что же другие партнеры Украины? Собираются ли они поднимать вопрос перед руководителем государства-агрессора о ситуации в Украине? Эксперты по данному вопросу настроены скептически.

"Что касается Германии, Франции, то они уже давно поняли, что позиция России однозначная: нам не о чем разговаривать по поводу Украины, – говорит Петр Бурковский. – Москва постоянно шлет этот месседж Европе. По риторике Кремля, США, ЕС должны заставить Украину выполнять Минские договоренности. Наши же партнеры прекрасно понимают ситуацию на Донбассе и кто воюет там с Украиной".

По словам эксперта, если Макрон и Меркель в разговоре с Путиным и поднимут вопрос Донбасса, российский лидер снова скажет, что Киев должен выполнить Минские договоренности.

"А в ответ на требование вывести российские войска с Востока Украины скажет "нас там нет", и разговор закончен. Европейцы понимают, что каких-то возможностей для диалога практически нет. Ситуация и позиции за последнее время не изменились, потому не изменились возможности найти решение украинского вопроса", – говорит Петр Бурковский.

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