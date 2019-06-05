Встреча Зеленского и Могерини: о чем договорились

Президент Украины поблагодарил вице-президента Еврокомиссии за поддержку Украины

Фото: пресс-служба АП.

В среду, 5 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини. Глава государства поблагодарил Федерику Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросу поддержки Украины и ситуации безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Участники встречи договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины.

Кроме того, Глава государства сообщил о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это – борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

Детальнее о видите президента Украины в Брюссель читайте на сайте "Сегодня": "Диалог с НАТО и новый транш: что нужно знать о первом зарубежном визите Зеленского".

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