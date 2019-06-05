Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Встреча Зеленского и Могерини: о чем договорились

5 июня, 17:10

Президент Украины поблагодарил вице-президента Еврокомиссии за поддержку Украины

Фото: пресс-служба АП
Фото: пресс-служба АП.

В среду, 5 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини. Глава государства поблагодарил Федерику Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросу поддержки Украины и ситуации безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Участники встречи договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины.

Кроме того, Глава государства сообщил о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это – борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

Детальнее о видите президента Украины в Брюссель читайте на сайте "Сегодня": "Диалог с НАТО и новый транш: что нужно знать о первом зарубежном визите Зеленского". 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег президент, Владимир Зеленский, глава государства, могерини, обсудили

Вы сейчас просматриваете новость " Встреча Зеленского и Могерини: о чем договорились". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как живется тезкам нового президента Украины: в стране минимум 33 Владимира Зеленского

Сегодня, 07:00

Однофамильцы Зеленского таксуют, торгуют зерном и ждут карьерного роста

Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО

Вчера, 18:47

Глава государства подчеркнул, что Украина должна сфокусироваться на реформах

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото

Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Кто он: самый женственный знак Зодиака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь