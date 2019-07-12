Встреча Зеленского и Трампа: как заинтересовать США помочь Украине

Дональд Трамп, будучи в первую очередь проамериканским бизнесменом, должен увидеть в Украине возможность, а не источник проблем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Первая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне может состояться уже в августе-сентябре. Такие сроки озвучил посол Украины в США Валерий Чалый. Правда, точная дата не называется, хотя официальное приглашение в Офис президента Украины Белый дом направил еще в конце мая.





Как раз в эти дни в Вашингтоне представители команды Зеленского готовят повестку дня встречи лидеров. Состав нашей делегации не разглашают, но это уже их второй визит в Соединенные Штаты за последнее время. Повестка дня переговоров лидеров США и Украины понятна: военная и финансовая помощь, санкции против "Северного потока-2" и поддержка в противодействии российской агрессии как минимум, а как максимум – вхождение Штатов в переговорный процесс с Россией по Донбассу. И Владимир Путин, кстати, заявил, что от такого формата он никогда не отказывался. Но не стоит забывать, что в Америке набирает оборотов избирательная кампания. И стоит ли в таком случае Киеву спешить с визитом в Штаты, если мы рискуем стать заложниками внутриполитической борьбы за президентское кресло в Белом доме?

Прошедший в Киеве 21-й саммит Украина-ЕС наглядно продемонстрировал, что иногда лучше отложить важные мероприятия на пару месяцев, чтобы у политиков не было соблазна использовать их перед выборами в свою пользу или против оппонентов. Тем более, президент Европейского совета Дональд Туск лично предлагал перенести саммит на осень. Но, как уже писал сайт "Сегодня", перед досрочными парламентскими выборами Зеленский решил показать, что может играть на поле своего предшественника не хуже, или, может, даже лучше.

С визитом в Штаты и первой встречей Зеленского с Трампом та же история. Только выборы теперь в Штатах, и Украина может стать просто удобным поводом для Трампа расправиться со своими политическими оппонентами. Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года, но кампания де-факто стартовала. Поэтому эксперты советуют не торопить события и понять, какой будет расклад на праймериз у демократов, и какие шансы у Джо Байдена быть номинированным кандидатом в президенты от Демократической партии?



В своем блоге для сайта "Сегодня" "Встреча Трампа и Зеленского: почему не стоит торопить события" директор Центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук пишет, что сегодня для Трампа есть несколько важных моментов по Украине: "Первый – Украина, как источник компромата на его конкурентов, в частности на Байдена и демократов в целом. Это очень плохо. Здесь нам надо всячески делать так, чтобы это не была единственная ассоциация и единственная потребность Трампа в Украине".

Это первая и, пожалуй, главная проблема, которая досталась в наследство Офису Зеленского от предшественников. Но просто обвинить "папередников" не выйдет. Да и саму повестку дня визита нужно подготовить таким образом, чтобы Украина, наконец, перестала выглядеть в глазах Штатов лишь жертвой российской агрессии с пронизанной коррупцией государственной вертикалью. Нужно найти способы заинтересовать Штаты и лично Трампа. Можно не сомневаться, что личная химия, о которой говорил Валерий Чалый, между Трампом и Зеленским возникнет. Но Дональд Трамп, будучи в первую очередь проамериканским бизнесменом, должен увидеть в Украине возможность, а не источник проблем.

Более того, визит Владимира Зеленского в Штаты будет проходить на фоне его ультиматума к Путину встретиться в Минске в компании лидеров США, Британии, Франции и Германии. По сути, Зеленский делает акцент на расширенном Будапештском формате. Но где гарантии, что США согласятся?

"Я согласен, что лучший переговорный формат будет включать США вместе за столом с Россией, Украиной, Францией, Германией и Великобританией. Посмотрим, произойдет это или нет, но я не вижу, как война может закончиться без активного участия США", – сказал сайту "Сегодня" бывший советник вице-президента США в Администрации Обамы Майк Карпентер.

А вот бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Администрация Трампа согласится на переговоры по Донбассу в таком формате, если мирное урегулирование всерьез будет обсуждаться. Даже несмотря на то, что сначала Барак Обама, а потом и Дональд Трамп давали понять, что миром на Донбассе должен заниматься именно Евросоюз.

"Американская политика росла стремительно против агрессии Кремля. Это подтверждает, что остановить агрессию Путина – в интересах Америки. И я бы не назвал это ультиматумом (Зеленского – Авт.). США понимают, что в этих переговорах они должны сыграть жизненно важную роль", – сказал сайту "Сегодня" Джон Хербст.

Эксперт советует выстраивать хорошую коммуникацию с Администрацией и Конгрессом. А лучший способ этого добиться – серьезно "атаковать" коррупцию и активизировать реформы, а также развивать экономические связи. По словам Джона Хербста, есть реальные возможности сотрудничать в энергетике, АПК и хайтек.

Майк Карпентер также считает, что Зеленский должен настаивать на расширении сотрудничества между военными и в обороне, включая продажу оружия и повышение квалификации украинских войск. Тем более, по последним заявлениям временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, США начали рассмотрение первого украинского запроса на покупку военного оборудования.

"Было бы также полезно обсудить увеличение инвестиций США в энергетический и оборонный сектор Украины, которые могли бы использовать приток нового капитала, и где американские инвесторы могли бы найти хорошие возможности", – сказал Карпентер.

Безусловно, на встрече с Дональдом Трампом Владимир Зеленский должен поднять вопрос введения санкций против российского политического проекта "Северный поток-2". Тем более, что и сам американский президент это поддерживает. Правда, уже два года кроме резолюций, законопроектов и заявлений, реальных шагов так и не последовало. Но немаловажно здесь еще и то, что в вопросе санкционирования "Северного потока-2" Украине нужно не испортить отношения с Германией – участницей Нормандского формата, которая параллельно выступает флагманом реализации российского газового проекта в Европе.

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